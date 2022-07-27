На данный момент основные оптовые продажи столовой свеклы ведутся по 12-16 грн/кг.

В Украине уже вторую неделю подряд снижаются отпускные цены на столовую свеклу.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit.

Отмечается, что на данный момент основные оптовые продажи столовой свеклы ведутся по 12-16 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем неделей ранее. А причиной такой ценовой ситуации является избыток предложения данной продукции на рынке, в то время как спрос на столовую свеклу достаточно невысокий.

"Несмотря на то, что цена на столовую свеклу в Украине снижается вторую неделю подряд, она еще значительно выше уровня прошлого года. В частности, в конце июля 2021 года данный корнеплод на украинском рынке стоил в среднем в 1,6 раза дешевле, чем сегодня", - подчеркнули эксперты.

Как сообщал УНИАН, в Украине первые партии сливы стоят в два раза дешевле, чем в прошлом году.

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