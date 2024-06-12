Значительные потери урожая признают даже российские официальные лица, однако чиновники пытаются успокоить население.

Весенние заморозки и град нанесли значительный ущерб российскому и белорусскому садоводству, особенно сильно пострадали груша и яблоко.

Портал EastFruit сообщает, что в отдельных регионах потери достигают 70% урожая. Если говорить в целом, то снижение производства снизилось на 30-35%. В то же время наблюдается снижение качества продукции, что будет влиять на ее хранение.

По мнению аналитиков, все это приведет к тому, что к весне следующего года цены на яблоко в Беларуси и РФ достигнут рекордных показателей.

Видео дня

В теории Москва может заменить потери импортом, однако ранее сами россияне запретили себе импортировать фрукт из большинства стран, которые выступают в качестве производителей этой продукции. Это касается Евросоюза, Молдовы и, конечно, Украины.

Сейчас россияне импортируют яблоки через сложные и дорогие схемы: в этом им помогают Беларусь и Казахстан. Впрочем, это выходит недешево, ведь посредники берут немалые деньги за перегрузку продукции.

Известно, что Россия импортирует яблоки из Сербии, однако сами сербы стараются диверсифицировать поставки и отдают предпочтение более богатым странам. Поэтому поставки сербских яблок в РФ снижаются каждый год.

Также существуют трудности с импортом турецких, иранских и азербайджанских яблок: в частности, из-за их качества и логистических проблем.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, как новые тарифы на свет скажутся на ценах на продукты.

А до этого во "Всеукраинской ассоциации пекарей" заявили, что в хлебной отрасли сложилась критическая ситуация с поставками электроэнергии и это отразится на конечной цене для потребителей.

Учитывая такие проблемы, сейчас есть предпосылки для подорожания хлеба на 10%, а в последующие месяцы - еще на 20%.

Вас также могут заинтересовать новости: