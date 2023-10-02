В этом году украинские аграрии могут собрать около 57,5 млн тонн зерновых и 21,6 млн тонн масличных.

В этом году в Украине будет зерно во время войны, поскольку Украина может собрать более 79 млн тонн зерновых и масличных культур.

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, хотя общая площадь посевных яровых и озимых культур была на почти 1 млн га меньше, чем в прошлом году, и составляла 10 млн 895 га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур (до 52,1 ц/га), что позволяет значительно увеличить объемы производства урожая.

"Погодные факторы остаются благоприятными и позволяют повысить прогноз производства зерновых и масличных культур до 79,1 млн тонн. В частности, в этом году украинские аграрии могут собрать около 57,5 млн тонн зерновых и 21,6 млн тонн масличных", – говорится в сообщении.

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По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать зерновых в таких объемах: пшеницы – 21,7 млн тонн, ячменя – 5,7 млн тонн и кукурузы – 28,5 млн тонн.

Вместе с тем урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 13 млн тонн. Рапса, как прогнозируется, аграрии соберут рекордное количество за последние годы – 4 млн тонн. Уровень производства соевых бобов составляет 4,6 млн тонн.

В ведомстве напомнили, что в начале весны 2023 года общий валовой сбор на текущий год прогнозировался на уровне 63,5 млн тонн, что было на 13% меньше по отношению к показателю 2022 года. В июне, после начала жатвы, прогноз был повышен до 68 млн тонн, что было на 7% меньше показателя 2022 года. В начале сентября, благодаря благоприятным погодным условиям, имели все основания для очередного изменения прогноза в положительную сторону до 76,7 млн тонн.

Урожай во время войны

Эксперты рассказали, что ждет украинцев и будет ли зерно во время войны. В Украине наблюдается сокращение посевных площадей зерновых культур и увеличение посевных площадей масличных.

Согласно результатам опроса Минагрополитики о планах сельхозпроизводителей по проведению посевной кампании озимых под урожай 2024 года, почти половина (45%) фермеров не планируют существенно сокращать посевные площади озимых, а более трети (38%) аграриев могут даже их увеличить.

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