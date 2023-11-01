Соответствующее постановление вступит в силу с 10 ноября.

Правительство одобрило постановление № 1132 "О реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения", согласно которому изменяются правила экспорта аграрной продукции.

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, будет сформирован перечень верифицированных субъектов, осуществляющих экспорт агропродукции. В частности, зерновых, масличных и продуктов переработки.

Отмечается, что предприниматель для включения в перечень экспортеров должен соответствовать 4 критериям:

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быть плательщиком НДС на момент подачи заявки на экспорт и по состоянию на 23 февраля 2022 года;

не иметь налогового долга по возврату валютной выручки;

в отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства;

предприниматель имеет документальное подтверждение от банка, с которым работает, что с 23 февраля 2022 года по 27 октября 2023 года он провел хотя бы одну успешную экспортную операцию, по которой был возврат валютной выручки.

"Для включения в перечень верифицированных экспортеров, предприниматель во-первых, должен зарегистрироваться в ГАР (Государственный аграрный реестр – УНИАН), если он там еще не зарегистрирован. Во-вторых, получить письмо подтверждения из банка о проведении успешной экспортной операции. И третьим шагом - подать заявку в ГАР, где указать код плательщика НДС и добавить скан копию письма из банка", - объясняют в ведомстве.

Сообщается, что решение о включении в перечень экспортеров будет принято в течение 3 рабочих дней после подачи заявки.

Обновление сведений об агропредпринимателях, которые включены в перечень верифицированных субъектов, будет осуществляться ежедневно. Как отмечается, это постановление вступит в силу с 10 ноября.

Агроэкспорт из Украины в условиях войны

После выхода России из "зернового соглашения" в августе ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в частности те, которые находятся в портах Большой Одессы.

В середине августа из Одесского порта вышло первое судно - контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который находился в Украине с 23 февраля 2022 года, а после него вышли еще четыре судна, вынужденно находившиеся в украинских портах.

После этого движение судов по временному морскому пути начало нарастать. В начале октября в Минагро сообщили, что за сентябрь Украина экспортировала по временному маршруту через черноморские порты 50 тыс. тонн агропродукции.

По состоянию на 23 октября в Минагро констатировали, что Украина по этому пути экспортировала преимущественно в Европу и Африку почти 700 тысяч тонн зерна.

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