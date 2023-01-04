Программа инвестиционной поддержки будет внедрена через Государственный аграрный реестр Украины.

Сельские домохозяйства, мелкие фермеры и малые сельскохозяйственные предприятия получат помощь на общую сумму 15,5 млн долларов в рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом (ЕС) и реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Как сообщила пресс-служба организации, целью проекта является поддержка функционирования, укрепления и усиления цепочек добавленной стоимости в сельском, рыбном и лесном хозяйствах, а также их адаптация к условиям военного времени.

Проект будет направлен на поддержку производителей во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и части Черновицкой областей путем предоставления соответствующих грантов для инвестиций на уровне фермерских хозяйств и цепочек добавленной стоимости в сочетании с оказанием консультационных услуг.

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"Это позволит удовлетворить потребности в продовольствии местного и внутренне перемещенного населения на западе страны и решить проблему продовольственной безопасности во всех регионах страны в ближайшей и краткосрочной перспективе, а также будет иметь решающее значение для предотвращения продовольственного кризиса в 2023 году", ‒ отметил руководитель сектора сельского хозяйства Представительства ЕС в Украине Кристиан Бен Хелл.

Программа инвестиционной поддержки будет внедрена через Государственный аграрный реестр Украины и, начиная с марта 2023 года, гранты будут предоставляться соответствующим сельскохозяйственным производителям и сельскохозяйственным предприятиям.

В частности, во Львовской области гранты будут направлены на ягодоводство, овощеводство, аквакультуру. В Закарпатской, Ивано-Франковской и части Черновицкой областей гранты смогут получить производители гуцульской овечьей брындзи, гуцульской коровьей брындзи, закарпатского меда и закарпатского вина.

"Гранты в размере от 1 000 до 25 000 долларов США будут предоставляться в украинской гривне по действующему обменному курсу, а получатели помощи должны будут сделать соответствующий взнос для финансирования предложенной инвестиции. Конкретные критерии соответствия и отбора, а также процедурные и административные требования для подачи заявки будут опубликованы в рамках коммуникационной кампании, которая начнется в ближайшее время", - сообщили в организации.

Помощь во время войны:

12 августа 2022 года Минагрополитики запустило онлайн-платформу для поддержки фермеров - Государственный аграрный реестр.

Зарегистрироваться на платформе могут производители сельскохозяйственной продукции независимо от их размеров, организационно-правовой формы или направлений деятельности. После регистрации вся ключевая информация о производителе автоматически подтягивается в реестр и может быть проверена сельхозпроизводителем.

27 ноября 2022 года США предоставили $20 миллионов на поддержку украинской зерновой инициативы.

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