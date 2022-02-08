Как отмечают эксперты, сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены в 2021 году.

В Украине цена на сахар в феврале 2022 года стремительно пошла вверх.

На сегодня средняя стоимость за килограмм сахара в магазинах Украины составляет 26,27 грн, пишет "Агроцентр".

Интересно, что цена на трехкилограммовую пачку сахара за месяц снизилась. Так, если в прошлом месяце супермаркеты продавали ее в среднем за 81,80 грн, то к февралю цена упала до 77,90 грн.

Сахар в украинских супермаркетах продают от 25,30 грн до 27,20 грн за килограмм.

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Как отмечают эксперты, сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены в 2021 году. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, за год стоимость взлетела на 61,5%.

Наряду с сахаром в стране значительно подорожали подсолнечное масло (на 57,7%), яйца (47%) и хлеб (15,8%).

Отметим, что ВОЗ настоятельно призывает к глобальным действиям, направленным на то, чтобы сократить потребление сахаросодержащих напитков и снизить их воздействие на здоровье людей.

Согласно мнению медиков, для полноценной здоровой жизни требуется не более 25 граммов чистой сахарозы в день.

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