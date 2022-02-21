Крупнейшим экспортером морских продуктов в Украину является Норвегия.

В 2021 году объемы импорта в Украину рыбы и морепродуктов составили 874 млн долл., что на 28,6% больше, чем в 2020 году.

Об этом УНИАН сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий.

"Рыба и морепродукты традиционно входят в топ-3 основных видов импортируемого в Украину агропродовольства. В 2020 году доля продуктов этой группы в структуре зарубежных поставок сельхозпродукции в Украину оказалась самой большой и составила около 11%", - отметил эксперт.

По его словам, Украина закупает преимущественно мороженую, а также свежую и охлажденную рыбу, рыбное филе и различных ракообразных.

Больше всего рыбы и морепродуктов в Украину обычно ввозится из Европы и Северной Америки.

"Лидирующую позицию по стоимости поставок этого вида продукции в нашу страну уже более 15 лет подряд удерживает Норвегия. В 2021 году ее стоимостная доля осталась наиболее весомой в отечественном импорте продуктов моря, составив 35,2%", - подчеркнул эксперт.

Он сообщил, что значительно меньшие доли в стоимостных объемах поставок рыбы и морепродуктов заняли Исландия (13,2%), США (7,7%), Канада (5,6%), Великобритания (4,7%) и Испания (4,4%).

Напомним¸ с начала 2021 года Украина увеличила объемы внешней торговли аграрной продукцией, а больше всего украинского продовольствия закупили страны Азии.

Украина в январе-сентябре 2021 года увеличила импорт агропродукции до $5,7 млрд, что на $0,9 млрд или на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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