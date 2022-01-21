Молочная отрасль сейчас находится в крайне затруднительном положении, это приводит к дефициту отечественных молочных продуктов.

Украина становится импортозависимой, поскольку большинство направлений аграрного сектора наполовину или почти уничтожены.

Об этом отметил в комментарии УНИАН председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич.

"У нас все направления аграрной отрасли, кроме зерновых и технических культур, фактически наполовину или почти уничтожены. Это главный фактор того, что мы становимся импортозависимы. Мы сегодня покупаем почти все. Даже пшеницу мы продаем, а потом покупаем у других стран муку, макаронные изделия, выпечку и все остальное. При таком подходе мы никогда не решим вопрос продовольственной стабильности", - отметил Томич.

По его словам, для решения проблемы продовольственного кризиса нужно поддерживать производство в целом, а не только отдельные его отрасли.

"Надо стимулировать производство - это самый главный стратегический подход. Мы превратились в страну монокультуры – зерновые и масличные, под которые используется более двух третей украинских черноземов. Этот ресурс убивает наши земли и вывозится как сырье в другие страны. Это наносит серьезную продовольственную нестабильность, потому что другие культуры (овощеводство, садоводство, виноградарство) и скотоводство сегодня в критическом состоянии относительно количества производства", - подчеркнул председатель союза.

Читайте такжеУкраинцы начали отдавать предпочтение импортной говядинеОн отметил, что молочная отрасль сейчас находится в крайне затруднительном положении, что приводит к дефициту отечественных молочных продуктов.

"У нас за 100 лет наименьшее количество коров, молока нет. Если бы не "бодяжили" и не импорт, то у нас полки магазинов были бы пустыми", - отметил Томич.

Он добавил, что необходимо менять аграрную политику. Потому что наша страна, по Конституции, является социальноореинтированной и, исходя из этого, украинцы должны быть обеспечены качественными продуктами по доступным ценам, а не карточками.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель "Союза молочных предприятий Украины" Вадим Чагаровский отметил, что уже полгода молочная отрасль находится в глубоком кризисе и работает в убыток. Дальнейшее повышение цен на энергоносители приведет к приостановке деятельности молокоперерабатывающих предприятий.

Вас также могут заинтересовать новости: