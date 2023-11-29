Помимо пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника запрет будет распространен на импорт меда, сахара, солода и сои.

Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо приняло решение продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Как пишет Novinky.cz, кроме пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника запрет будет распространен на импорт меда, сахара, солода и сои.

Также, согласно предложению министра сельского хозяйства Ричарда Такача, транзит всей другой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному закрытию. На практике это означает, что отправления будут опломбированы.

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Министерство сельского хозяйства в предложении отметило, что меры необходимы, в том числе, из-за отсутствия общеевропейского решения по украинским товарам.

Зерновой конфликт со Словачиной

В сентябре Европейская комиссия отменила ограничения на ввоз украинского зерна в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Однако Словакия, Польша и Венгрия все равно ввели национальный запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров. В ответ Украина против этих стран подала иск во Всемирную торговую организацию.

Впоследствии Украина представила свой план решения зернового кризиса, который поддержала Еврокомиссия. Украинское правительство приняло постановление о введении нового механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта.

Зато Словакия заявила, что поддерживает украинский план действий по контролю за экспортом.

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