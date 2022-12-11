По мнению Гитанаса Науседы, Беларусь таким образом пытается избежать санкций.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал предложение Беларуси относительно транспортировки украинского зерна через свою территорию в Литву "ловушкой".

По мнению Науседы, Беларусь таким образом пытается избежать санкций.

"Украинское зерно уже ездит через Польшу и другие страны в балтийские порты. Это ловушка. Не попадаем в нее", - написал он в Twitter.

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Экспорт зерна из Украины: предложение Беларуси

Беларусь проинформировала Организацию Объединенных Наций, что позволит без предварительных условий транзит зерна из Украины через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.

26 ноября началась реализации новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

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