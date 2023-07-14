В 2022 году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился.

Польша обратится к Еврокомиссии с требованием запретить импорт замороженной клубники и малины с территории Украины.

Об этом заявил в пятницу министр сельского хозяйства Роберт Телус в ходе видеовстречи министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии о превентивных мерах в отношении импорта мягких фруктов из Украины.

"В 2022 году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это означает большие трудности для польских производителей и очень серьезные нарушения рынка", - заявил чиновник.

Видео дня

Телус также заявил, что диалог пяти стран, наиболее пострадавших от рыночных сбоев "в результате увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, является абсолютным приоритетом для Польши".

Украинская малина и клубника - детали

Ассоциация садоводов Польши обратилась к министру сельского хозяйства Роберту Телушу с просьбой принять срочные меры, для того чтобы ограничить импорт клубники из Украины и впоследствии полностью остановить его.

Сейчас украинские садоводы озвучивают цены на малину в диапазоне 35-60 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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