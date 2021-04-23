Цены на подсолнечное масло в Украине выросли из-за неурожая подсолнечника и спроса со стороны Китая.
Об этом заявил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен в эфире "Громадського радио".
"Одним из ключевых факторов роста цен на подсолнечник было снижение урожайности в прошлом году, потому что подсолнечное масло, которое производится, оно производится из подсолнечника прошлого урожая. В прошлом году была засуха, которая довольно сильно ударила по югу Украины, где сконцентрированы наибольшие площади подсолнечника", - пояснил он.
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По его словам, Китай – еще один фактор того, почему на мировых рынках поднялись цены на зерновые, сахар и растительное масло.
"Китай скупает аграрную продукцию и накапливает ее внутри страны, а такой спрос со стороны Китай объясняется ростом его населения и политикой страны", – говорит эксперт.
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