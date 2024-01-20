Более половины мирового производства грецких орехов в скорлупе приходится на страны Азии.

Украина заняла седьмое место в мире по выращиванию грецких орехов. С 1994-го по 2022 год в среднем за год производили более 87,2 тыс. тонн продукции, пишет AgroTimes со ссылкой на FAOSTAT.

Возглавляет мировой рейтинг производителей грецких орехов в скорлупе Китай со средним ежегодным показателем более 705,8 тыс. тонн. Также в первую трику вошли США и Иран со средним ежегодным производством более 405 тыс. тонн и 255,6 тыс. тонн соответственно.

Далее следуют Турция, Буркина-Фасо и Мексика. После Украины, которая в рейтинге заняла седьмое место, разместились Чили, Румыния и Франция.

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Отмечается, что более половины (57%) мирового производства грецких орехов в скорлупе приходится на страны Азии, 25,5% изготавливают страны американского континента. На Европу приходится 14,4%, Африку – 3%. Еще 0,1% сконцентрированы в Океании.

Данные также показывают, что начиная с 1994-го по 2011-ый годы происходил постоянный рост мирового производства. После пика в 2011 году произошел определенный спад, но уже с 2013 года рост возобновился. Так, в 2022 году в мире вырастили более 3,8 млн тонн грецких орехов в скорлупе.

Международная торговля Украины

За 2023 год товарооборот Украины составил 99,4 млрд долларов: в течение прошлого года в Украину импортировали товаров на сумму 63,5 млрд долларов, а экспортировали – на 36 млрд долларов. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу, Румынию, и Китай.

Ранее УНИАН писал, что в Украине ускоряются темпы рост цен на картофель. Это привело к первым в этом сезоне оптовым поставкам продукции из-за рубежа. Так, с 4 января начали поступать крупные партии продукции из Польши, а также из Литвы и Латвии.

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