Президент США еще год назад пообещал построить зернохранилища на украинско-польской границе, но их до сих пор нет.

Польская чиновница, государственный секретарь по вопросам развития сотрудничества с Украиной Ядвига Эмилевич подчеркнула, что президент США Джо Байден еще не выполнил обещание построить зернохранилища вдоль украинско-польской границы. Из-за недостатка резервуаров для зерна транзит украинского зерна через Польшу может оказаться под угрозой.

Как пишет Financial Times, Эмилевич утверждает, что Польша помогла увеличить транзит украинского зерна в последние месяцы и "была готова и открыта для большей транспортировки" через свою территорию при условии, что импорт будет осуществляться только транзитом на международные рынки.

"После очень плодотворного периода сбора урожая мощностей польских зернохранилищ и систем хранения однозначно недостаточно, чтобы принять украинское зерно, подсолнечник и другие товары", – сказала она.

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Также чиновник отметила, что во время ее встречи с официальными лицами в Вашингтоне в прошлом месяце было раскрыто мало деталей об обещании построить зернохранилища возле украинско-польской границы, которое Байден сделал во время выступления в Филадельфии в июне прошлого года.

"Байден дал это обещание публично ... но когда мы начали спрашивать об этом, никто в администрации (США) не был готов ответить на вопрос", – сказала она.

По словам Эмилевич, Польша также хочет чтобы ЕС согласовал новую субсидию стоимостью около 30 евро на тонну украинского зерна, которое транзитом проходит через Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию на пути в Африку и другие пункты назначения за пределами ЕС.

Она добавила, что, учитывая более высокие затраты на транспортировку зерна железнодорожным или автомобильным транспортом, чем морским транспортом, "нужны дополнительные деньги".

Эмбарго на украинское зерно - что известно

Весной этого года несколько европейских стран столкнулись с избытком украинского зерна на своих рынках. Вследствие чего недовольные местные фермеры устраивали митинги и требовали запретить импорт украинского зерна.

В результате Еврокомиссия договорилась с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией о том, что они могут запретить сбыт украинского зерна на территории своих стран, но не будут препятствовать транзиту этого товара в другие страны.

В июне действие запрета на ввоз украинского зерна продлили до 15 сентября, однако Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия поддерживают продление этого запрета до конца года.

Кроме того, министры сельского хозяйства этих стран поддерживают субсидии на транзит зерна и хотят, чтобы в список запретов на импорт были добавлены и другие продукты, такие как малина в случае Польши.

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