Иван Федоров отметил, что оккупированные территории Юга Украины стоят на пороге голода.

Мэр Мелитополя Иван Федоров назвал действия оккупантов на украинских оккупированных территориях геноцидом и голодомором.

Такое мнение он высказал во время информационного телемарафона.

"Хочу прокомментировать то, что происходит на наших оккупированных территориях: это с одной стороны – геноцид, а полностью можем сравнить с голодомором, который создавал советский режим непосредственно в Украине и, конечно, на Юге страны", - отметил он.

Он подчеркнул, что на сегодня дефицита продуктов нет, но оккупированные территории действительно стоят на пороге голода, потому что неизвестно, что будет осенью.

"Сегодня нет дефицита продуктов на нашей территории, но цена, по которой рашисты пытаются продать продукты, которые завозят с временно оккупированного Крыма, она в три-четыре раза дороже, чем то, сколько они стоят в Запорожье, Днепре или Киеве, и у наших людей сегодня нет наличных средств, потому что 80% безработицы непосредственно на оккупированных территориях и у них нет доступа к этим довольно дорогим продуктам, поэтому действительно, мы сегодня стоим на пороге голода, и я не понимаю, что мы будем делать осенью", - рассказал городской голова Мелитополя.

Кроме этого, он рассказал о трудных условиях, в которые оккупанты ставят украинских фермеров, фактически грабя их.

"Около двух недель назад они (оккупанты – УНИАН) начали дискуссии с нашими фермерами на временно оккупированных территориях, и предоставили им условия будущего урожая, условия были следующие: 70% забирают оккупанты, 30% дают возможность нашим фермерам продать по сниженным ценам. А ведь мы четко понимаем, что 30% по непонятным ценам – это даже не покрытие себестоимости от выращенной продукции. Поэтому они обворовывают наших фермеров, обворовывают наши села", - добавил городской голова.

Он выразил надежду на то, что Вооруженные силы смогут освободить весь юг и восток нашего государства и восстановить его территориальную целостность.

Как сообщал УНИАН, ранее Федоров рассказывал, что российские оккупанты поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым.

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