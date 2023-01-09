По словам руководителя ассоциации пекарей, запасов зерновых, которые являются основным сырьем для производства хлеба, в Украине достаточно.

Дефицит и существенное подорожание хлеба в ближайшее время украинцам не грозит.

"О наличии (хлеба - УНИАН) переживать не стоит, поскольку запасов зерновых, которые являются основным сырьем для производства хлеба, у нас достаточно", – сообщил в эфире информационного телемарафона президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко.

По словам Тараненко, основной проблемой для хлебопеков сейчас являются перебои с электроэнергией.

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"Мы вынуждены значительную часть хлеба производить с помощью генераторов, но не все предприятия имеют возможность их приобрести. Потому что это дорогостоящая вещь. Например, генератор, который может обеспечить потребности средних размеров хлебзавода, стоит на сегодняшний день 3-4 млн гривен. Для хлебзавода это большие средства, а льготное кредитование, к сожалению, ограничено", – рассказал президент Ассоциации.

Кроме того, как подчеркнул Тараненко, электроэнергия, получаемая с помощью генераторов, значительно дороже, и это тоже отражается на себестоимости. Также негативно влияют на себестоимость логистические затраты и рост стоимости сырья.

Он отметил, что за прошлый год хлеб подорожал значительно меньше, чем ряд других продуктов питания – на 20-25% в зависимости от региона и сорта хлеба.

"Возможен рост (цены хлеба - УНИАН) на пару процентов, что опять же связано с ростом стоимости или сырья, энергоносителей, или еще каких-то составляющих себестоимости. Оснований для существенного подорожания - на несколько гривен за буханку – я не вижу", - отметил Тараненко.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Института аграрной экономики, в Украине новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки – обойдется семье из четырех человек в около 2 тыс. 655,17 грн, то есть на 43,9% дороже, чем в прошлом году.

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