В первом полугодии 2022 года будут повышаться цены на основные виды мяса.

В Украине наблюдается устойчивая тенденция к росту цен на большинство пищевых продуктов, которая будет и в дальнейшем.

Об этом сообщает пресс-служба "Института аграрной экономики" со ссылкой на заведующую отдела ценообразования и аграрного рынка Инну Сало.

По ее словам, подорожали продукты борщевого набора. В частности, в начале января 2022 года против октября 2021 года цена на картофель выросла на 1% (8,76 грн/кг), капусту белокочанную – на 54% (12,09 грн/кг), лук репчатый – на 26% (12,09 грн/кг), морковь – на 11% (9,98 грн/кг).

"В первом квартале 2022 года ожидается дальнейшее повышение цен – в зависимости от вида овощей – на 15-25% против цен начала 2022 года. Стоимость борща в январе 2022 года более чем вдвое превысила показатель января прошлого года", - отметила эксперт.

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Согласно прогнозам, цены на тепличные овощи в Украине могут резко вырасти в зимне-весенний период 2022 года. Ценовой скачок предполагается настолько ощутимым, что для большой части украинских потребителей свежие помидоры, огурцы и перец в этот период будут практически недоступны.

Цены на картофель в течение последних пяти месяцев были стабильными, однако в зимне-весенние месяцы 2022 года ожидается дальнейшее повышение цены на картофель – до 35 %.

На начало 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года потребительская цена на свинину выросла на 6,8% (до 123,75 грн/кг), на сало – на 19,8% (90,24 грн/кг), на птицу – на 26,6% (куриная тушка стоит 70,82 грн/кг).

"В первом полугодии 2022 года сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – как минимум, на 15-20 %", - прогнозируют в Институте агроэкономики.

"В ближайшее время доля стоимости энергоресурсов в производстве хлебобулочных изделий вырастет с 5-7 % до 15-20 %. С учетом инфляционного фактора это приведет к дальнейшему подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий на 10-25 %", - сказала эксперт.

По ее словам, в начале января 2022 года подсолнечное масло стоило в среднем 61,43 грн/л. Ожидается постепенное увеличение отпускной цены семян подсолнечника, что отразится на росте цены подсолнечного масла. К августу 2022 года этот вид агропродукции может подорожать в пределах 20% – до 75 грн/л.

"Ожидается, что потребительская цена на гречневую крупу может вырасти на 15-20 % и превысить 65 грн/кг, на крупу ячневую – на 10-12 % (18 грн/кг), на пшенную – на 10-15 % (20 грн/кг)", - подытожила эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении по сравнению с декабрем 2020 года составила 10,0%.

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