Земли полигонов ВСУ использовались для выращивания сельхозкультур - Госгеокадастр

Госгеокадастр выявил 10 тыс. га земель Минобороны, которые незаконно обрабатывались

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра выявила 10 тыс. га земель в распоряжении Министерства обороны, которые незаконно обрабатывались для выращивания сельхозкультур.

Как сообщила пресс-служба Госгеокадастра, на электронной кадастровой карте Украины был создан информационный слой с землями обороны, что позволило провести мониторинг и выявить факты незаконной обработки земель.

Читайте такжеЗеленский подписал закон, который должен обеспечить прозрачный доступ к геокадастру

На полигоне выращивали зерновые

«Мы уже имеем первые результаты. Госгеокадастр выявил незаконное использование более 10 тыс. гектаров земель обороны. И это в пределах только одного объекта Министерства обороны Украины. Речь идет о полигоне «Широкий лан», земли которого отводились для размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины, а по факту используются предпринимателями для выращивания сои, подсолнечника и зерновых культур», – приводятся в сообщении слова главы ведомства Романа Лещенко.

Убытки

Отмечается, что треть полигона используется не по назначению, так как ведение сельского хозяйства на полигонах ВСУ законом не допускается. Установленные убытки от нецелевого использования этой земли составляют 200 млн гривен.

«При поддержке министра обороны Андрея Тарана мы уже начали работу по мониторингу использования этих земель и сделаем все, чтобы вывести нарушителей на чистую воду», - сказал Лещенко.

По данным Госгеокадастра, всего по Украине в незаконной обработке находится около 12 млн гектаров земли.

Госгеокадастр: хронология событий

В 2019 году Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустила в тестовом режиме обновленную версию публичной кадастровой карты. На ней, в частности, можно проверить земельные участки онлайн, ортофотопланы границ административно-территориальных образований, земельных участков, их кадастровые номера, с указанием формы собственности или пользования, ограничения в использовании земель.

Также Госгеокадастр добавил на публичную карту объекты энергетического комплекса, данные о нефтяных и газовых скважинах и т.д., и постепенно добавляет новые слои.

В июле 2020 года государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявила о том, что намерена публиковать в кадастровой карте Украины информацию об уплате налогов с земельных участков.

Аудит Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра выявил более 10 тысяч потенциальных нарушений при бесплатной приватизации земли за период 2013-2020 годов, при этом своим правом на получение 2 га земли воспользовался каждый сотый украинец.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram