Об этом договорился заместитель министра агрополитики Денис Башлык во время встречи с представителями министерства экономики Франции.

Франция предоставит Украине 20-25 млн евро для закупки посевного материала.

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом стало известно по результатам встречи заместителя министра агрополитики Дениса Башлыка с представителями министерства экономики Франции.

Французской стороне было передано письмо о программе предоставления государственных гарантий правительства Франции через инвестиционный банк Bpifrance Assurance Export на экспорт посевных семян на сумму ориентировочно 20-25 млн евро.

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"Украинский агросектор, который понес огромные потери из-за войны, нуждается в поддержке. В частности, в обеспечении генераторами и семенными материалами. Благодарим французскую сторону за понимание наших потребностей и предоставление финансовой помощи, которая будет направлена на закупку семян", - отметил Башлык.

Он добавил, что европейцы поражены стойкостью и способностью украинских аграриев работать в условиях войны и заверил, что они и в дальнейшем готовы оказывать всестороннюю поддержку.

Помощь Украине от партнеров

Украина получит около 1,5 млрд евро помощи в результате визита правительственной команды во Францию.

Европейский парламент одобрил выделение Украине пакета макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро.