Вероятно, в будущем цены снизятся.

Цены на гречку в Украине выросли в связи с ажиотажем из-за начала полномасштабной войны с Россией. В будущем они снизятся, когда будет новый урожай.

Такое мнение высказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, по результатам прошлого года Украина удовлетворила внутренний спрос в гречке собственным производством на 90%. Оставшиеся объемы поставляли из Казахстана и РФ.

"В то же время ажиотажный спрос на крупы среди потребителей, начавшийся с началом войны, когда практически каждая семья пыталась сделать чуть ли не годовой запас продовольствия, привел к постепенному исчерпанию запасов. Это и привело к росту цен на гречку", - отметила аналитик.

Сейчас, поясняет она, Украина уже засеяла гречкой 75 тысяч гектар - это 90% посевной площади 2021 года. Новый урожай приведет к снижению цен, прогнозирует эксперт.

"Кроме того, объемы посева гречихи могут быть еще увеличены, поскольку гречиха - это культура, которую можно сеять еще в июне после сбора урожая зерновых культур. Соответственно, предложение гречки в следующем году может еще увеличиться", - добавила Литвин.

По данным Госстата, в мае гречка стоила порядка 69 гривен за килограмм.

Как сообщал УНИАН, в Украине засеяли яровыми культурами более 80% от показателей прошлого года.