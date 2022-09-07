Украинские аграрии уже начали сбор гречихи.

С октября цены на гречку на украинском рынке снизятся.

Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил в эфире информационного телемарафона.

"У нас с началом войны вышел разрыв цепей поставки гречки, поскольку мы ее частично импортировали из Казахстана. Но украинские аграрии отреагировали на эту ситуацию и существенно увеличили посевные площади. Поэтому мы ожидаем в 1,5 раза больший сбор гречки в этом году", - отметил он.

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Также Высоцкий рассказал, что сбор гречихи начат, и уже собрано 20 тысяч тонн. А в целом общий объем урожая гречихи ожидается на уровне 140 тысяч тонн. Объемы потребления гречки на внутреннем рынке составляют 100-110 тысяч тонн в год.

"За сентябрь сбор гречихи завершится. И в октябре она может быть обработана и доступна украинскому потребителю. Поэтому мы ожидаем, что с октября, с четвертого квартала, цены снизятся, поскольку нашего внутреннего производства с запасом достаточно, чтобы обеспечивать весь год украинцев гречкой и даже сформировать необходимый переходный резерв", - подчеркнул заместитель министра.

Ситуация с гречкой:

По итогам нынешней весенней посевной, в Украине гречихой было засеяно 75,3 тыс. га угодий.

По состоянию на 3 августа средняя цена гречки в Украине достигла 100 гривень за килограмм.

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