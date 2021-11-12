Ситуация в дальнейшем может измениться.

Некоторые овощи после завершения сезона начали дешеветь в Украине, а некоторые начали расти в цене. Речь идет о томатах и свекле.

Об этом пишет EastFruit.

Украинцев удивило снижение цены на тепличные томаты. Зачастую они дороже, чем с грядки. Причиной такой ситуации стали большие объемы товары, но низкого качества.

Украинские тепличные комбинаты предлагают томаты по 20-27 грн/кг, а это на 18% дешевле, чем неделю назад. При этом импортные томаты отгружают по 22-30 грн/кг, что примерно на 14% дешевле, чем первые партии. Если сравнивать цены на тепличный томат в Украине с прошлым годом, то стоимость в среднем на 10% ниже.

Читайте такжеВ Украине взлетят цены на мед - прогнозЦены на свеклу

Ранее EastFruit сообщал, что цены на столовую свеклу поползли в верх, вопреки низкому спросу. Причиной тому стал дефицит овоща. С начала недели свекла прибавила в цене примерно 17% и обойдется в среднем 6-8 грн/кг. Производители предлагают корнеплод примерно в 2,2 раза дороже, чем в прошлом году.

Цены на картофель

В Украине в ноябре должны стабилизироваться цены на картофель, поскольку станет понятно, какого качества продукция заложена в хранилища.

Эксперт пояснил, что в северных регионах, где сосредоточено выращивание среднепоздних и поздних сортов, была длительная жара при отсутствии осадков. На западе ситуация несколько лучше.

Автор: Анастасия Горбачева