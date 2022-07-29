Снижение цен связано с увеличением предложения малины на внутреннем рынке.

На сегодня украинские садоводы озвучивают цены на малину в диапазоне 60-120 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit.

"По ценам нижней границы диапазона в продажу на внутреннем рынке поступают остаточные партии ягод летних сортов, которые, как правило, нетранспортабельны и не пользуются спросом у представителей компаний по заморозке. По максимальным ценам на сегодняшний день в продажу поступают более объемные партии малины ремонтантных сортов, к уборке которых активно приступили в хозяйствах северных и западных областей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение цен связано с увеличением предложения малины на внутреннем рынке в целом. В свою очередь местные производители отмечают очень сдержанный спрос на крупные партии малины со стороны переработчиков, потому что нынешний уровень цен остается для них очень высоким.

Как отмечают эксперты, компании, которые ориентированы на экспорт замороженной малины, будут готовы приступить к объемным закупкам малины только при диапазоне оптовых цен на ягоду на уровне 60-70 грн/кг. В ином случае, по их словам, конкурировать с европейскими производителями замороженной ягоды будет затруднительно.

Как сообщал УНИАН, в Украине первые партии сливы стоят в два раза дешевле, чем в прошлом году. По данным аналитиков, производители предлагают качественную сливу по 10-20 грн/кг, цена на некондиционную продукцию и вовсе стартует от 7 грн/кг. Сезон массовой реализации сливы в прошлом году также начался в конце июля, однако тогда производители не готовы были вести отгрузки дешевле 28 грн/кг.

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