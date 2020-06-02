На украинских рынках падает в цене черешня

Больше всего подешевела украинская черешня.

На рынках украинская черешня дешевеет больше всего.

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Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

За ягоду просят от 60 до 70 гривень за килограмм. Тогда как черешня из большинства соседних стран стартует от 75 до 130 гривень.

Самые низкие цены на ягоды из Молдовы и Узбекистана. Их цена варьируется от 48 до 55 гривень за килограмм.

Как сообщалось, в конце мая на рынке появилась первая ранняя черешня из Херсонской, Николаевской, Запорожской и Закарпатской областей.

Садоводы обеспокоены, потому что дожди, которые наблюдаются сейчас по всей территории Украины, могут негативно повлиять на урожай и качество черешни. Черешневые сады также существенно пострадали от весенних заморозков.

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