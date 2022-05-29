Гречневая крупа уже не первый год держится на значительном ценовом росте. А война еще больше обострила эту проблему: цена на гречку будет расти и дальше.

Полномасштабное вторжение России в Украину довольно негативно повлияло на экономику нашей страны. Логично, что война изрядно обострила проблему со стоимостью продуктов. В частности, значительно подорожала и гречка.

Так, по словам финансово-экономического обозревателя Богдана Слуцкого, стоимость гречки в Украине продолжит расти и в дальнейшем, пишет Today.ua.

По его прогнозу, стоимость килограмма крупы может быть выше 100 грн.

Как отметил эксперт, причин повышения цен на гречку есть три:

война и сокращение посевных площадей;

нехватка гречневой крупы и в предыдущие годы.

"Аграрии всегда отдавали предпочтение другим зерновым, из которых можно было выжать большие прибыли. То есть кроме собственной гречки, украинский рынок удовлетворял потребности населения еще и за счет импорта", - отметил Слуцкий.

сокращение зарубежных поставок.

"Раньше гречка поступала к нам регулярно (из России, Казахстана и Беларуси). Пока же Украина осталась наедине со своими "гречневыми" проблемами", - говорит экономист.

По его словам, в этом году Украина сможет собрать лишь около 20 тысяч тонн гречки при потребности минимум 100 тысяч тонн.

"Такой огромный дефицит (более 80 тысяч тонн) неоткуда импортировать. Поэтому, учитывая большой спрос на нее и низкое предложение, цены продолжат расти... и в ближайшее время мы увидим ценники более 100 гривень за килограмм", - прогнозирует Слуцкий.

Напомним, как писал УНИАН, ситуация с гречкой довольно непростая. Дефицит социальной крупы уже ощущается. Сергей Громовой, директор Международной ассоциации гречки сообщал, что из-за экспансии нашим фермерам стало невыгодно сеять гречку. Поэтому сейчас аграрии столкнулись с проблемами.

"Сегодня Россия фактически закрыта для поставки гречки. Мы стали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет, через определенное время, через неделю-другую, к резкому подорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить на менее 80-90 гривень, в зависимости от региона, за килограмм крупы", - отметил он.

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