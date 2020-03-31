Украинский рецепт земельной реформы

В ночь с 30 на 31 марта в Украине произошло историческое событие – Верховная Рада приняла долгожданный закон о запуске рынка сельскохозяйственных земель в Украине с 1 июля 2021 года, тем самым положив конец двадцатилетней эпохе моратория, который был введен еще в далеком 2001 году. По сути, рынка земли наша страна не видела уже более ста лет – после захвата власти большевиками и последовавшими за этими репрессиями против фермеров-селян.

Читайте такжеРада приняла закон о введении рынка земли с июля 2021 годаПарламентарии работали без перерыва с половины пятого вечера до почти часу ночи, разбирая многочисленные поправки к законопроекту, обсуждение которых, казалось, утомило даже подавших их депутатов.

К рассмотрению земельного закона и поправок к нему депутаты приступили еще 6 февраля 2020 года. Всего парламентарии подали 4018 корректировок к документу, более трех тысяч из которых поступили от членов партии ОПЗЖ. Глава аграрного комитета рады Николай Сольский назвал эти поправки «законодательным спамом», поскольку подавляющее большинство из них копировали друг друга, и их подача преследовала лишь одну цель – максимально оттянуть момент финального голосования. В итоге, народные избранники поддержали только одну существенную корректировку к законопроекту – о предоставлении права проезда (сервитута) по территории владельца земельного участка лицам, земля которых расположена в этом же массиве. Остальные правки носили технический характер.

Их рассмотрение не могло продолжаться вечно – в 00:43 под шум аплодисментов состоялось долгожданное голосование в целом за законопроект, и в сессионном зале прозвучали заветные слова: «259 «за», решение принято». Кажется, только после этого присутствовавший в зале президент Владимир Зеленский выдохнул с облегчением. Но, как выяснилось позже, на этом земельная эпопея не закончилась.

Уже днем 31 марта несколько народных депутатов заблокировали земельный закон, зарегистрировав проекты постановлений об отмене решения парламента о его принятии. Это значит, что спикер парламента не сможет передать его на подпись президенту, до тех пор, пока Рада не отклонит эти проекты постановлений на своем очередном заседании.

Это может как минимум на месяц оттянуть вступление закона в силу, поскольку из-за карантина депутаты весь апрель будут работать в комитетах без пленарных заседаний. Но не исключено, что Зеленский решит созвать еще одно внеочередное заседание, чтобы «добить» земреформу в ближайшее время.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины уже заявило о начале подготовки к запуску в стране рынка земли.

«Сейчас наша главная задача - подготовиться к открытию рынка земли и создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места на земле и развиваться аграрному сектору», – сказал министр Игорь Петрашко.

А значит, несмотря на противодействие противников рыночных земельных отношений, процесс открытия рынка уже запущен, и совсем скоро украинцы получат давно отобранное у них право свободно распоряжаться своей землей.

Ключевые нормы закона

Принятая версия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения сильно отличается от изначального видения земельной реформы президентской командой.

Согласно тексту принятого документа, рынок земли в Украине заработает с 1 июля 2021 года, а не с 1 октября 2020 года, как было изначально задумано.

Главное нововведение заключается в том, что теперь земельная реформа будет проводиться в два этапа. Сперва, с 1 июля 2021 года, получить право собственности на участки смогут только физические лица, которые являются исключительно гражданами Украины. Для них будет действовать ограничение – не более ста гектаров в одни руки, при чем, действовать это ограничение будет до 1 января 2024 года. Тогда же стартует второй этап реформы, когда к рынку допустят юридических лиц с правом приобрести не более десяти тысяч гектаров.

Если концентрация земель в одних руках превысит этот лимит, лишняя земля будет конфискована и продана на торгах. Это ограничение не касается банков, которые смогут принимать землю в качестве залога.

Ни при каких обстоятельствах не разрешается продажа земель иностранцам, компаниям, которые принадлежат гражданам страны-агрессора, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить, или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют санкции.

Закон запрещает продажу коммунальных и государственных земель, то есть, по сути, в торгах будут задействованы в основном паи, находящиеся в частной собственности. Также не продаются участки, расположенные на временно оккупированной территории – их можно будет только передать по наследству.

Интересный момент: все расчеты, связанные с покупкой или арендой земельных участков, будут осуществляться исключительно в безналичной форме. Это позволит минимизировать махинации и претензии между покупателем и продавцом.

Что касается цены на участки, то она не сможет быть ниже нормативной денежной оценки. По данным Госгеокадастра, на сегодня цена за гектар сельхозземли в среднем по Украине составляет около тысячи долларов и варьируется в зависимости от области и типа земли: наиболее дорогие – участки под многолетние насаждения, наименее – под пастбища.

Также закон поручает украинскому правительству в шестимесячный срок со дня публикации документа разработать порядок финансовой поддержки аграриев, которые решат пробрести земельные участки, а также создать Фонд развития сельских территорий. Но в тексте закона бюджет его финансирования не обозначен.

Конец двадцатилетнего моратория

На новость о принятии закона об обороте сельхозземель быстро отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, отметив, что это исторический шаг, однако правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка - от эффективного земельного кадастра до системной поддержки фермеров.

«Среди наших задач - как всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, так и продовольственная безопасность и социально-экономическое укрепление украинского села», - сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что открытие рынка позволит уничтожить теневые схемы с землей и положить начало цивилизованным земельным отношениям.

«Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения - это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине», - написал он на своем Telegram-канале.

Мораторий на продажу сельхозземель Рада приняла еще в 2001 году как временную меру перед формированием полноценного рынка – да, идея свободного рынка земли в Украине не нова и продвигалась еще в далекие кучминские времена.

Но запрет ежегодно продлевался под предлогом, что украинское законодательство пока не готово к открытию рынка земли, а потому нужно подождать еще год, за который будет проведена необходимая подготовительная работа. Один год сменял другой, однако ничего не делалось. За это время процветали теневые земельные схемы, а идея свободного рынка земли обростала множеством политических мифов о священной матушке-земле, которую нельзя продавать, и об иностранцах, которые увезут наши черноземы и превратят Украину в колонию. Однако, теперь круг разомкнулся.

Сегодня более тридцати миллионов гектаров, или три четверти от общей площади сельхозземель Украины, находятся в руках пайщиков. Большинству из них участки достались после распада Советского Союза и, в силу возраста, они сами их не обрабатывают, а сдают в аренду, часто за копейки, по многолетним договорам, фактически передавая право собственности другому человеку.

Теперь же, при желании, пайщики смогут продать, а фермеры-арендаторы – стать законными собственниками обрабатываемого пая и спокойно вести хозяйство, зная, что эту землю у них никто не отберет.

Ведь закон о рынке земли – не о продаже «последнего имущества», как этим любят манипулировать некоторые известные политики, а о праве свободно и законно распоряжаться своим имуществом.

Кроме того, сейчас для Украины критически важно было принять этот закон еще и потому, что это необходимое условие для получения транша по новой программе сотрудничества с МВФ. Кредитор обещает предоставить Украине до десяти миллиардов долларов, а в условиях надвигающегося мирового кризиса и длительного простоя экономики из-за карантина, деньги стране нужны как никогда.

Перспективы и риски

Открытие рынка земли в Украине – это уже огромный шаг навстречу демократии и цивилизованным земельным отношениям, какие существуют в Европе и других развитых странах. Однако, итоговая, во многом урезанная, версия земельной реформы не даст задуманного и ранее анонсированного масштабного экономического эффекта для Украины.

Право физлиц приобрести не более ста гектаров на первом этапе реформы – это, безусловно, зеленый свет для небольших аграриев и семейных фермерских хозяйств, но разочаровывающий стоп-сигнал для более крупного бизнеса. Учитывая, что среднее агрохозяйство в стране управляет земельным банком площадью в тысячу гектаров, могут снова возникнуть коррупционные схемы с оформлением десятка так называемых ФОП-ов по сто гектаров каждому.

Еще один противоречивый момент заключается в том, что государственные земли так и останутся вне рынка, и миллионные доходы от теневой аренды по-прежнему будут поступать в карман нечистых на руку чиновников.

Недопуск иностранцев к рынку, с одной стороны, защищает национальные интересы, но с другой – отсекает очень перспективный канал валютных поступлений в Украину.

И если ранее Всемирный банк прогнозировал, что открытие рынка земли будет ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиардов долларов, то в ближайшее время эти цифры, вероятно, будут пересмотрены в худшую сторону.

Второй этап реформы, который стартует через три с половиной года, создаст более лояльные условия для бизнеса, и правительство за это время может разработать дополнительные инструменты поддержки.

Какие бы замечания ни возникали к принятому закону, сам факт его поддержки со стороны депутатов и ожидаемое вступление в силу после подписания президентом – уже большая победа здравомыслия над махровым популизмом. Долгожданный запуск земельной реформы даст толчок развитию украинского аграрного сектора и всей национальной экономики, будет способствовать притоку инвестиций в государство. Украина сможет наконец-то покинуть «клуб» тех немногих стран, в которых до сих пор сохранился мораторий, а это: Таджикистан, диктаторские Венесуэла, Северная Корея, Куба и Конго, - и выбрать более правильную компанию.

Анна Нагорная