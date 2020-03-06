Вопрос о продаже земли иностранцам должен быть решен на референдуме - Шмыгаль

Премьер-министр подчеркивает, что этот закон дает право украинцам пользоваться своей землей.

Рынок земли должен был открыт в первую очередь для украинцев, а вопрос продажи земли иностранцам должен быть решен на референдуме.

Такое мнение высказал новый премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает ТСН.

Глава Кабмина подчеркнул, что является сторонником рыночной экономики, а не авторитарной, социалистической или советской модели.

"Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт в первую очередь для украинцев. Чтобы был цивилизованный рынок земли, который дал бы толчок фермерству, развития экономики в Украине. Вопрос возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должен решаться только на всеукраинском референдуме. Каждый украинец должен иметь право продать по рыночной цене, а не за копейки, свою землю, которая ему принадлежит на правах частной собственности. Это законное право каждого украинца. Это право, а не обязанность", - говорит премьер-министр.

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Он отмечает, что этот закон дает право украинцам пользоваться своей землей. "К этому времени был грабеж: за копейки в украинцев вытягивали то, что стоит сокровищ. Мы хотим дать украинцам право продавать землю", - говорит глава правительства.

По словам Шмыгаля, в четверг, 5 марта, депутаты преодолели отметку в три тысячи поправок к закону, осталось около полутора тысяч.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Было принято одну поправку о праве сервитута (проезда) по территории собственника земельного участка другим лицам, чей участок расположен в этом же массиве сельхозземель.

Депутаты уже рассмотрели около 3 тысяч поправок из 4 тысяч, поданных ко второму чтению законопроекта.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.