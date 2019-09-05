Прощание с земельным мораторием

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель – один из наиболее дискуссионных вопросов, вызывающий множество разногласий в украинском обществе, и излюбленная почва для манипуляций популистов - будет отменен уже до конца текущего года.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому правительству разработать законопроект об обороте сельхозземель в течение ближайшего месяца, а парламенту – принять представленный документ до 1 декабря текущего года, тем самым положив начало долгожданной земельной реформе. Согласно озвученным планам, полноценно рынок земли заработает уже к середине следующего года. При этом, президент подчеркнул, что реформа будет направлена на развитие украинского фермерства, и землю «никто ни у кого не отберет».

Если эта амбициозная цель будет достигнута, - а для этого есть все предпосылки, - наше государство сумеет наконец-то разорвать порочный круг ежегодного продления моратория, которое по сути являлось исключительно политическим шагом, призванным затянуть процесс. Запуск цивилизованного рынка не только вернет селянам, желающим продать паи, конституционное право распоряжаться своим имуществом, но также будет способствовать детенизации земельных отношений, созданию новых рабочих мест в селах и притоку инвестиций в национальную экономику, что как нельзя лучше вписывается в планы Зеленского превратить Украину в «инвестиционный рай».

По скромным оценкам Всемирного банка, отмена запрета на продажу пашни позволит Украине раскрыть значительный потенциал для экономического роста - ежегодный прирост ВВП составит не менее двух процентов, что означает не менее тридцати миллионов гривень дополнительных поступлений в государственный бюджет.

Модель будущего рынка

Несмотря на то, что ознакомиться с финальным текстом правительственного законопроекта об обороте сельхозземель общественность сможет не ранее, чем через пару недель, некоторые его подробности уже начинают прорисовываться.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, украинское правительство совместно с экспертами Всемирного банка проанализировали двадцать пять возможных сценариев запуска земельного рынка, и намерены заострить свое внимание на тех из них, которые предлагают максимальный экономический эффект для национальной экономики.

«Мы посмотрим на то, в каких комбинациях эффект от открытия рынка земли будет максимальным, при какой модели реформы мы, как украинцы, сможем получить максимальный экономический рост», - пояснил глава Кабмина.

На текущий момент и правительство, и Офис президента склоняются к наиболее либеральной модели. Это значит, что землю смогут покупать практические любые субъекты хозяйствования – физические лица, аграрные предприятия и даже иностранцы, – все, у кого хватит денег и возможностей ее обрабатывать. При этом, премьер подчеркнул, что для иностранных покупателей обязательным условием будет регистрация юридического лица в Украине и уплата налогов, согласно законам нашего государства.

Однако, важно понимать, что к реализации подобного сценария запуска рынка земли - с минимальным количеством ограничений - государству необходимо тщательно подготовиться.

Приоритетные задачи

Для того, чтобы будущий рынок земли был по-настоящему справедливым и прозрачным, предварительно необходимо осуществить целый комплекс мероприятий и восполнить существующие пробелы в законодательной базе.

Прежде всего, нужно создать эффективный механизм кредитования аграриев, чтобы те могли располагать достаточным финансовым ресурсом для покупки участков.

На сегодня проценты по кредитам в украинских банках неоправданно высокие – на уровне двадцати, а привлекать займы в значительно более выгодных иностранных финучреждениях имеют возможность лишь агрохолдинги, потому что, в отличие от небольших украинских производителей, они могут предоставить убедительные гарантии погашения кредита. Такое положение дел в условиях рынка приведет лишь к еще большей концентрации земельных участков в руках нескольких крупных игроков и иностранцев, поскольку отечественные фермеры не смогут составить им реальную конкуренцию.

Согласно планам правительства, уже в следующем году аграрии смогут привлекать кредиты по сниженным ставкам – на уровне 14-15 процентов в гривне. Плюс к этому, Кабмин планирует разработать инструмент, который будет компенсировать эту ставку для маленьких производителей, чтобы те оказались в более выгодных условиях по сравнению с крупными игроками.

«Это будет фонд, который будет создан частично за государственные средства, частично за средства наших международных партнеров и который, мы надеемся, будет работать со всеми банками Украины для того, чтобы компенсировать кредитную ставку», - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, добавив, что подробности работы этого механизма станут известны позже.

Другая важная задача, требующая немедленного решения, - это борьба с рейдерством, буйным цветом процветающем в украинском аграрном секторе. Ликвидация этого негативного явления станет залогом безопасности каждого владельца сельхозучастка, тогда как запуск рынка в существующих условиях будет способствовать лишь активизации незаконных захватов земель, урожаев и имущества сельхозпредприятий. В настоящее время, по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ведомство работает над антирейдерским законопроектом.

Кроме того, успешному запуску рынка должно предшествовать реформирование Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, погрязшей в коррупции и скандалах, а также наполнение земельного кадастра информацией обо всех существующих в Украине участках, которое, согласно планам президента, должно быть завершено до конца следующего года.

Встревоженные аграрии

Некоторые участники рынка не разделяют оптимизма президента и правительства относительно предлагаемой ими модели земельной реформы. Особые опасения у них вызывает предложение сделать покупку пашни доступной для всех желающих, в том числе, для крупных агрохолдингов, которые, согласно опасениям мнительных украинцев, обладая достаточным финансовым ресурсом, могут скупить все плодородные отечественные черноземы. Именно этот тезис долгое время был основным аргументом последователей культа ежегодного продления моратория, регулярно заявлявшим о грядущем «обезземеливании селян».

Однако, правда в том, что в нашем государстве уже давно существует нелегальный рынок сельхозземли. По разным оценкам экспертов, в теневом обороте находится около десяти миллионов гектаров из доступных 33,2 миллионов (за вычетом временно оккупированных территорий). И отечественные агрохолдинги активно этим пользуются, дешево заключая договора аренды на срок до пятидесяти лет, а по сути фактически «скупая» земли по теневым схемам без уплаты налогов. Однако, даже в таких выгодных для крупного бизнеса условиях ожидаемого «обезземеливания» до сих пор не произошло. Потому этот аргумент звучит, скорее, как манипуляция общественным сознанием и выгоден исключительно самим же «теневикам».

Чуть более убедительно звучат опасения аграриев относительно допуска к рынку земли иностранцев, которые, хоть и будут уплачивать налоги в украинский бюджет, но тратить полученные прибыли – за пределами нашего государства.

«Давайте откроем рынок для иностранцев, которые нас на свой рынок не пускают – вот это будет круто. Разве иностранцы будут работать на Украину? Они будут платить тут налоги, мы их заставим. Но они будут зарабатывать прибыль, и где они будут тратить эти деньги? Давайте будем честными, они их тут тратят? И мы хотим, чтобы это ушло из Украины, или чтобы оно работало на Украину?», - эмоционально пояснил свою позицию глава «Всеукраинской Аграрной Рады», объединяющей около пятиста средних агропредприятий, Андрей Дыкун на одной из пресс-конференций, посвященной рискам земельной реформы.

Он добавил, что продажа сельскохозяйственной земли иностранным гражданам – это вопрос не столько экономики, сколько национальной безопасности в условиях длящейся пятый год войны с Россией, поскольку олигархи страны-оккупанта давно имеют паспорта стран Европейского Союза, США и других государств, но представляют, прежде всего, интересы Кремля. Потому в готовящемся законопроекте об обороте сельхозземель следовало бы предусмотреть механизмы, минимизирующие все возможные риски и угрозы территориальной целостности.

Кроме того, сельхозпроизводители надеются, что в ожидаемом законопроекте будут прописаны ограничения на концентрацию сельхозземель, чтобы в рамках одного района, ОТГ или другой административной единицы один аграрий не мог контролировать больше, чем, к примеру, 30-35% пашни, а также механизмы, препятствующие перепродаже и спекуляции землей.

Учтет ли правительство пожелания участников рынка, мы узнаем через несколько недель, когда будет готова финальная версия законопроекта об обороте сельхозземель.

Как бы там ни было, открытие рынка земли - без преувеличения одна из самых долгожданных реформ в аграрном секторе. За девятнадцать лет существования мораторий однозначно изжил свое. Введенный в далеком 2001 году как временная мера, он стал объектом популизма и способствовал лишь тенизации земельных отношений, истощению грунтов, тормозил внедрение инновационных решений в агропроизводстве, а также нарушал конституционные права паевиков, желающих свободно распоряжаться своими землями. Потому подавляющее большинство экспертов и участников рынка приветствует инициативу президента и с оптимизмом ожидают следующего года, когда принципы ведения аграрного бизнеса в нашей стране могут в корне измениться.

Надежда Бурбела, Елизавета Доронцева