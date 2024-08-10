Задача купальщика помогать девочке-бегемоту учиться плавать и просто находиться в воде.

Берлинский зоопарк опубликовал целый список новых вакансий, среди которых плотник по изготовлению кроваток для маленьких панд, выгульщик лошадей, смотрители в отделы рыб, толстокожих млекопитающих или животных Гималаев.

От кандидатов требуют не только следить за животными, но и дрессировать их. Например, у тюленей, обезьян и львов кровь на анализ берут без анестезии: животные не боятся ветеринаров и подходят сами. Панде аналогичным образом проводят УЗИ.

Однако особое внимание в списке вакансий привлекла должность купальщика бегемота. Дело в том, что месяц назад в зоопарке родилась девочка-гиппопотам и в настоящее время она учится находиться в воде. Хотя бегемоты проводят в воде большую часть жизни, они плохо плавают, а предпочитают ходить по дну. Малышка отталкивается от дна и вытягивает голову вверх, а задача смотрителя следить за уровнем воды и помогать ей.

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В конце 2021 года в берлинском зоопарке в возрасте 37 лет умерла самая старая белая медведица в Европе. Медведица страдала сердечным заболеванием в течение нескольких лет. 24 декабря хранители зоопарка нашли ее безжизненное тело в вольере.

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