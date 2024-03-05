Особенно такой запрет будет действовать на фастфуды и заведения питания.

В Европейском Союзе скоро запретят использование одноразовых пластиковых пакетов для фруктов, овощей, фастфуда и других вещей. Такое решение приняли 4 марта участники переговоров, чтобы сделать упаковку товаров для быта более экологически безопасной, пишет Politico.

Авторы материала отмечают, что в 2021 году на одного жителя ЕС приходилось 188,7 килограмма упаковочных отходов, это на 10,8 кг больше, чем в 2020 году. Такой рост является крупнейшим за последние десять лет.

"Это, безусловно, историческое соглашение. Мы просим все промышленные сектора, а также государства-члены приложить усилия, но мы хотим, чтобы потребители также играли определенную роль в этой борьбе с чрезмерной упаковкой", - отметила депутат, возглавляющая работу над документом для Европейского парламента Фредерик Рис.

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В рамках этого проекта до 2030 года вся упаковка, которая есть на рынке Евросоюза, должна быть пригодна для вторичной переработки, а уже с 1 января 2035 года вторичная упаковка должна перерабатываться "в больших масштабах".

Предприятия, работающие на вынос, такие, к примеру, как фастфуд, должны позволить своим клиентам приносить собственную посуду, чтобы продавать им напитки или готовую еду. Также в ЕС будет запрещено использование маленьких пластиковых пакетов.

Несмотря на то, что законодатели проголосовали за соглашение, первоначальные предложения от Европейской комиссии были другими. Например, они предложили запрещать любую одноразовую упаковку для быстрого потребления, а не только пластиковую.

"Конечно, я бы хотела большего. Но я думаю, что то, чего мы достигли, является хорошим компромиссом. Он более амбициозный, чем тот, что был предложен парламентом, и дает больше ясности в некоторых аспектах", - заверила депутат Европарламента от Германии Делара Буркхардт, которая возглавляла переговоры от социалистов и демократов.

Использование пластиковых пакетов в Украине: что известно

В конце 2021 года в Украине начал действовать закон об ограничении оборота пластиковых пакетов. Сначала речь шла о бесплатном распространении пластиковых, а позже и об отказе от тонких и оксоразлагаемых пакетов. С тех пор одноразовые пакеты в магазинах стали платными.

Также стало известно, что украинцы за 2022 год сократили использование пластиковых пакетов на 40-90%. В то же время более чем в два раза граждане Украины увеличили использование именно биоразлагаемых пакетов.

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