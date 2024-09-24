По словам эксперта, такое вещество не угрожает жизни людей.

С Теткинвского сахарного завода, который находится в Курской области на территории РФ, в реку Сейм попала сахарная патока, в результате чего начала массово гибнуть рыба в конце августа - начале сентября в Черниговской области. Об этом заявил профессор института радиоэкологии университета Фукусима Марк Железняк в эфире "Суспільне.Студія".

Он рассказал, ссылаясь на спутниковые данные, что с 13 августа 2024 года Теткинский сахарный завод горел в течение четырех дней. Это предприятие расположено на реке Сейм в нескольких километрах от государственной границы между Украиной и Россией. Из-за чего в реку была масштабно сброшена сахарная патока. По словам профессора, именно от нее вода стала черного цвета.

"Сама по себе патока не вредна и не является химическим загрязнителем, ее даже используют на корм скоту, но когда она течет по реке в большом количестве, то тогда "поглощает" весь кислород", - объяснил Железняк.

Ученый также рассказал о таком понятии, как "химическое потребление кислорода" (ХПК).

"Есть рекомендуемый норматив ХПК - 30 мг/м3. До этих событий (до загрязнения, - ред.) в Сейме и Десне на Черниговщине он колебался между 20 и 40 мг/м3. Чем больше ХПК, тем меньше кислорода. Рыба погибла потому, что кислород упал до 0", - подчеркнул он.

Железняк подчеркнул, что после первого загрязнения в конце августа в Сейме ХПК поднялось выше 100 мг/м3. В то же время в селе Чумаково, что в Сумской области, эта отметка достигла 140.

"Далее вступают в силу законы гидравлики: в Десну после того, как вливается Сейм, ниже по течению еще вливается Остер. Следовательно, каждый август в районе Чернигова проходят 120 тонн воды. Вода из Сейма шла очень "тяжелая", но постепенно концентрация загрязнения снижалась. На Черниговщине около сел Большое и Малое Устье, Макошино и Боромики ХСК уже достигло 100 мг/м3. После того, как в Десну упал Снов, ХПК в воде под Черниговом было уже порядка 90 мг/м3. Расстояние от Чернигова и Киева 206 км, там уже небольшие реки впадают в Десну, в частности в Остре ХПК уже прошло на уровне 70 мг/м3. До устья Десны дошло уже ХПК 40мг/м3. После этого 120 кубов воды смешались с водой из Днепра. И возле Киева уже также фиксировалось на уровне 30-40 мг/м3", - отметил профессор.

Также Железняк прокомментировал и повторное загрязнение. По его словам, тогда снова начал фиксироваться второй подъем уровня химического потребления кислорода.

"Это началось практически после 16-17 сентября. В частности в Сейме возле села Чумаково его зафиксировали на уровне 120 мг/м3. И сейчас будет повторение той же самой ситуации: вода выйдет в Десну, растворится водами Десны, пойдет в сторону Чернигова, это займет где-то неделю. Потом "поможет" Снов, разбавит воду", - заверил он.

Однако нынешняя ситуация сложная тем, что сейчас никто не может точно выявить вид загрязнения, которое попало в реку Сейм, считает Железняк. Он добавил, что такая информация была взята не только со спутниковых данных, но и от председателя Сумской ОГА. В частности в администрации отмечали этот пожар и видели его.

"Сейчас мы не смогли идентифицировать, откуда оно идет (причину загрязнения - ред.). Там у них (в Курской области РФ, - ред.) много сахарных и других предприятий. Но судя по тому, как оно выглядит - запах и цвет, то это также характерно для продуктов переработки сахарного производства. Поэтому, наиболее вероятно, но это уже мое мнение, не факт, что это сахарная промышленность. Это опять означает падение уровня кислорода, это конечно же плохо для экосистемы, для рыбы, но оно не токсично. Оно не может привести к отравлению людей, которые живут возле воды", - подчеркнул профессор.

Загрязнение реки Сейм - последние новости

Ранее Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщало, что по руслу реки Сейм продолжает двигаться повторное загрязнение. В частности в селе Чумаково было зафиксировано улучшение ситуации, там сохранилась прозрачность воды, однако сохраняется желто-зеленый, местами сероватый оттенок.

Также в Миндовкилле отмечали, что в Черниговской области было зафиксировано улучшение качества воды в реке Сейм. По состоянию на 19 сентября качество воды в реке Десна в местах водозаборов на Киевщине находится в пределах нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: