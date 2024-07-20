Кислорода в воде становится так мало, что микробы буквально задыхаются и погибают, часто унося с собой более крупные виды.

Запасы растворенного кислорода в водоемах по всему миру стремительно сокращаются, и ученые в журнале Nature говорят, что это одна из самых больших опасностей для системы жизнеобеспечения Земли.

Как атмосферный кислород жизненно важен для таких животных, как мы, так и растворенный кислород в воде необходим для пресноводных и морским систем.

"Учитывая, что миллиарды людей зависят от морской и пресноводной среды обитания в качестве источника пищи и дохода, можно с уверенностью сказать, что содержание кислорода в этих экосистемах значительно и быстро снижается", - говорится в статье.

Видео дня

Концентрация растворенного кислорода в воде падает по ряду причин. Например, теплые воды не могут удерживать много растворенного кислорода, Поскольку выбросы парниковых газов продолжают повышать температуру, поверхностные воды становятся все менее способными удерживать этот жизненно важный элемент.

Растворенный кислород также может истощаться водными организмами быстрее, чем он восполняется. А цветение водорослей и приток сельскохозяйственных удобрений, сточных вод и промышленных отходов, лишь усугубляют ситуацию.

В худших случаях кислорода становится так мало, что микробы буквально задыхаются и погибают, часто захватывая с собой более крупные виды.

"Сокращение выбросов парниковых газов, стоков питательных веществ и поступления органического углерода (например, неочищенных сточных вод) замедлит или, возможно, обратит вспять процесс деоксигенаци", - говорят ученые.

2024 год может стать самым жарким в истории - прогноз

За последний 12 месяцев средняя по миру температура была самой высокой в истории. Текущий год, по предварительным прогнозам, может стать самым жарким за все время наблюдений. На данный момент ученые оценивают эту вероятность в 95%.

Вас также могут заинтересовать новости: