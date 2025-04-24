У детенышей может быть долгая жизнь впереди.

Четыре находящихся под угрозой исчезновения детеныша черепахи дебютировали на публике в зоопарке Филадельфии в качестве первых детенышей своей 100-летней матери.

Как пишет Live Science, Мамочка, западная черепаха Санта-Крус Галапагосских островов, попала в заголовки международных новостей в начале этого месяца, став старейшей мамой своего вида, впервые ставшей матерью. Точный возраст Мамочки неизвестен, но ей около 100 лет, и она провела в зоопарке более 90 из них.

Интересно, чтонНовые детеныши знаменуют собой первый случай, когда зоопарк Филадельфии разводит западных черепах Санта-Крус Галапагосских островов за свою более чем 150-летнюю историю. Западные черепахи Санта-Крус Галапагосских островов находятся под угрозой исчезновения на своей родине, и в зоопарках США их содержится менее 50.

Видео дня

Зоопарк представил четырех ее дочек и представители прессы выстроились в очередь, чтобы получить фотографии и видео новых звездных аттракционов. В среду также отмечалась 93-я годовщина прибытия Мамочки в зоопарк.

Отмечается, что галапагосские черепахи Западного Санта-Крус - это подвид галапагосской черепахи, которая является самым крупным видом черепах на Земле. Самцы, как правило, крупнее самок, могут достигать длины около 1,8 метра и веса около 260 килограммов.

Человеческая деятельность привела к вымиранию нескольких видов галапагосских черепах, в то время как западные галапагосские черепахи Санта-Крус насчитывают всего несколько тысяч. Черепахи исторически страдали от охоты людей ради мяса, а их экосистема была нарушена инвазивными видами, включая хищников, таких как кошки и крысы, которые охотятся на молодых черепах и их яйца.

Новые детеныши Мамочки являются частью программы разведения в неволе в зоопарках США, чтобы помочь защитить западных галапагосских черепах Санта-Крус. Поскольку она никогда раньше не размножалась, это первый раз, когда она передала свои гены, помогая поддерживать генетическое разнообразие и здоровье популяции в неволе. Представитель зоопарка сказал:

"Эти новейшие дополнения представляют собой новую генетическую линию и крайне необходимую помощь популяции этого критически исчезающего вида, находящегося под опекой человека".

Исследователи не знают максимальную продолжительность жизни галапагосских черепах, но была зарегистрирована одна особь, достигшая возраста 171 года. После того, как черепахи достигают зрелости, они обычно остаются репродуктивно активными до конца своей жизни и могут продолжать размножаться до глубокой старости.

Новости о черепахах

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" заметили редкую рептилию - европейскую болотную черепаху. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, который также обнародовал соответствующее видео.

Он добавил, что это редкое существо занесено в Красный список Международного союза охраны природы.

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