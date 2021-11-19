Загрязнено более 200 квадратных метров.

Авария на нефтепроводе произошла в Сумской области. В результате нефтью загрязнено примерно 210 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-службу Госэкоинспекции в Telegram-канале.

"Только в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка. В результате аварии на землях возле объекта произошел разлив нефтеводной смеси на участке вспаханного поля", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛюди едят саранчу: Мадагаскар оказался на грани голода из-за климатаНа место инцидента работают специалисты экоинспекции для выяснения всех обстоятельств, замеров точной площади загрязненного и отбора проб.

Кроме того, комиссии "Ахтырканефтегаза" и "Укрнафты" обследуют территорию для выявления и ликвидации причин.

Как ранее сообщал УНИАН, в Николаеве в акватории Днепро-Бугского лимана произошел прорыв трубопровода во время перевозки подсолнечного масла. В результате аварийной ситуации жидкость попала к морю на территории причала № 12 Николаевского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Автор: Анастасия Горбачева