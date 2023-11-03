В пятницу утром индийская столица стала самым загрязненным городом в мире.

В столице Индии Нью-Дели закроют школы до конца этой недели, поскольку наблюдается всплеск обращений в больницу детей с респираторными симптомами из-за запредельно токсичного воздуха. Региональная комиссия по управлению качеством воздуха также активировала антикризисный план, который включает прекращение строительных работ, поощрение использования общественного транспорта и работы из дома.

Как пишет Bloomberg, по данным мониторинговой компании IQAir, в пятницу утром индийская столица стала самым загрязненным городом в мире. Концентрация мелких твердых частиц составила 523 мг на кубический метр, что в 104,6 раза превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Длительное воздействие этих частиц может привести к хроническим заболеваниям сердца и дыхательных путей и по данным индийских педиатров, уже наблюдается всплеск кашля у детей, даже младенцев доставляют в амбулаторные стационары с респираторными симптомами. При этом у детей с респираторными инфекциями наблюдаются более серьезные симптомы, на устранение которых требуется больше времени.

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Обычно качество воздуха в Дели ухудшается в период с октября по ноябрь из-за ряда факторов, включая погодные условия, выбросы и низкие температуры, которые препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ.

Изменения климата

Ученые заявляют, что изменение климата грозит человечеству ошеломляющими потерями.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая четвертая смерть может быть связана с предотвратимыми экологическими причинами, а изменение климата усугубляет эти риски.

Как отмечают ученые, сокращение выбросов во всех секторах имеет решающее значение для сдерживания изменения климата и удержания температуры 1,5°C в ближайшее время.

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