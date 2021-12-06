В охотничьих угодьях обнаружили бешеных шакалов.

В одном из районов Одесской области из-за бешенства диких животных объявлен карантин.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Отмечается, что в конце ноября в рамках контроля проведенных ранее мероприятий по иммунизации против бешенства диких животных на территории Килийского районного общества охотников и рыболовов отстрелили шакалов и лису. У них отобрали образцы материалов и направили для проведения лабораторных исследований на бешенство.

В результате в испытательном центре Одесской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в двух образцах обнаружили бешенство.

Читайте такжеУмер пони: в Тернополе в зооуголке нашли сибирскую язвуВ связи с этим на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Измаильской райгосадминистрации принято решение наложить карантинные ограничения по бешенству животных на территорию вышеназванных охотничьих угодий. Зона угрозы определена, в частности, в городе Килия, селах Шевченково и Лески. Утвержден план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством мясоедных диких животных.

Напомним, в октябре в поселке Колки Волынской области из-за бешеной лисы вводили карантин.

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Автор: Лариса Козовая