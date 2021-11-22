В Одесской области на левом берегу реки Дунай разрушается дамба, под сооружением обнаружены метровые пустоты.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного учреждения "Госгидрография".
Отмечается, что обследование спецоборудованием - многолучевым эхолотом - провели после того, как специалисты увидели сползание в реку части бетонного берегоукрепления протяженностью 15-20 метров в районе отметки 97,15 км левого берега Килийского устья Дуная.
Вероятной причиной обрушения является частичное вымывание грунта из-под основания дамбы в результате длительного воздействия течения.
"В этих местах природные глубины под самым берегом составляют 7-20 метров, а коренной берег преимущественно практически вертикальный до глубины 5-6 метров и постоянно находится под влиянием сильного течения", - говорится в сообщении.
Специалисты установили, что нижняя часть бетонной опалубки дамбы расположена в "подвешенном" состоянии. Поэтому устойчивость сооружения к размытию значительно уменьшилась, и весной, во время паводковых явлений, велика вероятность частичного разрушения дамбы с тяжелыми последствиями.
В частности, берегоукрепление может упасть под собственным весом, потянув за собой часть земляной насыпи.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году в пригороде Одессы дамбу едва не смыло из-за урагана.
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