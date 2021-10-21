На пути к новому дому гиппопотаму пришлось преодолеть более двух тысяч километров.

В Одессе впервые за годы независимости появился бегемот. Двухлетнего гиппопотама по имени Нильсен привезли из немецкого Кельна

ТСН удалось первой увидеть почти полутонного мальчика. Для города это фактически историческое событие, потому что в последний раз такое животное здесь обитало почти сорок лет назад.

На пути к новому дому гиппопотаму пришлось преодолеть более двух тысяч километров, но для Нильсена в Одессе есть все условия – пол с подогревом +25 и вода в бассейне не холоднее +18.

Мальчик сейчас весит 400 килограммов. Но за год потяжелеет втрое. Для этого ему подготовили специальный рацион – ежедневно по 10 килограммов свежего сена. И столько же сочных овощей.

В зоопарке говорят, животное молодое, но ему начали уже искать пару, чтобы когда-то увидеть потомство.

Напомним, в мае в киевском зоопарке пополнение в семье крупных и рогатых – там родился бизон.

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Автор: Денис Прядко