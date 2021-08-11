Инцидент произошел из-за утечки 15 тысяч литров хлора в фьорд.

В Норвегии погибли 96 тысяч выращенных лососей из-за утечки 15 тысяч литров хлора в фьорд.

Об этом сообщил представитель лососевой компании Grieg Seafood Роджер Педерсен, передает ABC News.

"Мы связываем это с утечкой хлора", - сказал он.

По его словам, инцидент случился на бойне в городе Альта, когда рыба находилась в ограде неподалеку. Компания уже начала расследовать причины утечки хлора, который используется для обеззараживания воды после забоя.

В норвежской полиции заявили, что значительное количество лосося умерло, а хлор попал в Атлантический океан. Между тем на суше нет опасности загрязнения хлором.

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Альта находится в 175 километрах к северо-востоку от Тромсе, крупнейшего города арктической Норвегии.

Grieg Seafood позиционирует себя как одну из ведущих мировых компаний по выращиванию лосося. У него есть фермы в Норвегии, Канаде и у британских Шетландских островов. Штаб-квартира находится в Бергене, Норвегия.

Ранее сообщалось, что в реках Норвегии рекордно распространилась рыба горбуша, которую также называют "русским лососем". Теперь она представляет угрозу для местной экосистемы.

Автор: Денис Прядко