Из-за действий оккупантов в городе существует опасность попадания в море холерной палочки.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил об угрозе ухудшения в городе экологической ситуации.

В эфире информационного телемарафона он сообщил, что рашисты возобновили в городе работу насосных станций.

"Оккупанты запустили 3 насосные станции в Мариуполе. Вода будет доступна не во всех районах города и не выше первых этажей", - сообщил советник мэра.

Андрющенко отметил, что это техническая вода, и не нужно забывать, что в городе сейчас не работает канализационный коллектор, поэтому нельзя исключать ухудшения экологической ситуации.

По его словам, использованная вода из зданий будет попадать в канализацию, которая и так засорена, очистное оборудование не работает, поэтому грязная вода будет выливаться на улицы и, поскольку это технически возможно, ее могут сбрасывать в море. В связи с этим есть опасность попадания в море холерной палочки.

При этом, как заявил Андрющенко, россияне готовят возможное оправдание на случай попадания холерной палочки в море о якобы "химических лабораториях в Украине".

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Мариупольском горсовете сообщили, в городе находится 150-170 тысяч гражданских, а до конца года более 10 тыс. из них могут умереть от болезней и невыносимых условий жизни.

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