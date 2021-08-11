Правительство утвердило государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года.

Кабинет министров Украины утвердил государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом украинских атомных электростанций до 2025 году в размере 8,9 млрд грн.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

Целью программы отмечается решение комплексных отраслевых проблем обращения с отработанным ядерным топливом украинских атомных электростанций, повышение экономической эффективности систем обращения с топливом.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза, а ее ключевым пунктом является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

"До сегодняшнего дня Украина вывозила отработанное ядерное топливо с трех своих АЭС в Россию, и это стоило Энергоатому около 200 млн долл. ежегодно. Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности. Это важный шаг в 30-ю годовщину нашей независимости", - отмечает премьер в своем Telegram-канале.

Ориентировочный объем финансирования программы составляет около 8,9 млрд грн, из которых собственные средства госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины, - 7,5 млрд грн, кредитные средства, привлекаемые генкомпанией, - 1,38 млрд грн.

Центральное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ): что известно

Проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива Кабмин утвердил в начале июня 2017 года.

В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International в течение 100 лет должно безопасно храниться ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Общая вместимость ЦХОЯТ составит 16 529 отработанных тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Читайте такжеВ разрушенном реакторе на ЧАЭС зафиксировали рост ядерной активностиНа Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное сухое хранилище отработанного ядерного топлива.

Ранее из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена была ежегодно тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработанного ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по определенным причинам, в частности, из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа возобновилась в 2014 году.

22 декабря 2020 года с участием руководства НАЭК "Энергоатом" и представителей компаний, участвовавших в реализации проекта, открылся первый пусковой комплекс ЦХОЯТ.

Авторы: Игорь Орел, Катерина Комолова