В Украине уже образовалось более 600 тысяч тонн отходов, с которыми следует что-то делать.

В правительстве прокомментировали ущерб окружающей среде от удара РФ по ДнепроГЭС. По информации министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, ориентировочные убытки окружающей среде в результате удара РФ по ДнепроГЭС уже составляют более 140 млн гривень.

Он напомнил, что повреждение ДнепроГЭС произошло 22 марта. В результате экоинспекторами ГЭИ было зафиксировано засорение почв и пятно нефтепродуктов ориентировочной массой 0,5 тонны. По словам Стрельца, сейчас ситуация стабилизировалась.

"Ни в одной точке отбора по состоянию на сегодня не фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. Специалисты Госэкоинспекции и Госводагентства продолжают осуществлять ежедневный мониторинг состояния водных ресурсов в реке Днепр ниже плотины ДнепроГЭС", - отметил он.

Также Стрелец рассказал об обращении с отходами разрушения, которые образуются в результате постоянных обстрелов Россией территории Украины. Министр сообщил, что по всей Украине уже образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.

Удар по ДнепроГЭС - главное о событии прошлой недели

Во время массированной атаки по Украине 22 марта российские оккупационные войска выпустили по ДнепроГЭС 8 ракет. Попадания зафиксированы по машинному залу и по плотине станции. В ЧАО "Укргидроэнерго" заявили, что угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет, но ее работа остановлена из-за повреждений от атаки.

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота подчеркнул, что быстро восстановить ДнепроГЭС не удастся. По его словам, только на изготовление агрегатов с нуля уйдет от 18 до 24 месяцев.

Кроме того, удар по ДнепроГЭС нанес ущерб для экологии. В частности, произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

ДнепроГЭС до этого удара россиян имела мощность почти 1,6 млн кВт, что сопоставимо мощности 1,5 энергоблока атомной электростанции, обратил внимание гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский.

Украина уже переживала последствия от поражения похожего объекта - Каховской ГЭС, которая была разрушена полностью, в результате чего было значительное затопление территорий в нескольких областях.

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