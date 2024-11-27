Разминирование лесов может начаться только через десять лет.

На восстановление национального природного парка "Святые Горы", который расположен в Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области, могут уйти десятки лет.

Такое мнение в комментарии Радио Свобода высказал руководитель государственного предприятия "Лиманское лесное хозяйство" Алексей Приходько. По его словам, даже если боевые действия закончатся уже завтра, возвращение лесов в довоенное состояние займет около 50-70 лет.

В то же время экологи сходятся во мнении, что восстановление можно начать только после очистки территорий от взрывоопасных предметов - сейчас спасатели сделали это примерно на 2%. По данным Reuters, от обстрелов и взрывов мин на территории парка погибли по меньшей мере 14 лесников.

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Согласно заявлениям Минэкологии и Минобороны, разминирование лесов не начнется еще 10 лет, говорит директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев:

"Потому что, скажем, у нас есть работа [по разминированию] полей, населенных пунктов и дорог на 10 лет, а через 10 лет те места, которые были восстановлены посадками после пожара, зарастут настолько, что станут практически зарослями".

По его мнению, вполне возможно, что "Святые горы" никогда не разминируют полностью, однако восстановиться природа способна и сама. "Если вы спросите многих людей, руководителей, восстановится ли этот лес, в большинстве случаев они скажут: "Нет, он не восстановится, нам нужно посадить лес". Это неправда. Он восстановится, просто на это понадобится больше времени", - добавил Зибцев.

Влияние войны на экологию

Ранее группа активистов заявила, что полномасштабное вторжение в Украину способствует резкому росту выбросов парниковых газов. Они хотят, чтобы Россию признали виновной в создании климатической катастрофы.

Весной аналитики сообщили, что российские оккупационные войска уже уничтожили в Украине около 60 тысяч гектаров лесов.

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