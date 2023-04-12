Лоси могут "узнавать" друг друга во взрослом возрасте.

В Чернобыльском заповеднике исследователи заметили двух лосей, похожих между собой. Рабочие решили, что эти животные - двойняшки.

Как рассказали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook, лоси выросли отдельно, но впоследствии "узнали" друг друга и объединились.

"Двое похожих взрослых лосей, которые, судя по всему, мирно сосуществуют среди свежей зелени, постепенно затягивающей прежнее пепелище. Возможно, это бывшие двойняшки, которые выросли вместе, а теперь снова объединились, пока к осени не окрепнут рога и не начнется период гона: тогда для самцов нет ни друзей, ни родственников, только – инстинкт размножения", - сказано в сообщении.

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Там отметили, что обычно, у самки лося появляется один лосенок, но иногда, когда еды хватает, она рожает двух, чаще всего – одного пола, лосят. Они растут вместе и могут "узнавать" друг друга во взрослом возрасте.

Лоси в Украине - детали

В январе 2018 года Минюст Украины зарегистрировал приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины. 27 ноября Окружной админсуд Киева отменил этот приказ.

8 апреля 2019 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу.

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