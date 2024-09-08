Birdland в Глостершире приветствует рождение грозного нелетающего южного казуара после 25-летних попыток его разведения.

Один из "самых смертоносных птенцов в мире" вылупился в парке птиц в Британии в парке Котсуолдс. Birdland объявил о первом успешном вылуплении птенца южного казуара, известного как одна из крупнейших и самых грозных нелетающих птиц в мире, пишет The Telegraph.

Южный казуар считается опасным из-за своих когтей, сильных ног и агрессивного поведения при угрозе.

Это важная веха для парка дикой природы Bourton-on-the-Water, который уже более 25 лет пытается развести гигантских птиц на своей территории.

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Птенец, который является частью программы Eaza Ex-situ, ранее называвшейся Европейской программой по исчезающим видам, является всего лишь четвертым, вылупившимся в Европе в этом году, и первым в Великобритании с 2021 года.

Родители, самец из Avifauna в Альфене, Нидерланды, и самка из Франкфурта, Германия, живут вместе в Birdland с 2012 года.

Алистер Кин, главный смотритель Birdland, сказал: "Это были огромные усилия всей команды на протяжении многих лет, но все это стоило того, когда вы видите, как этот удивительный птенец цвета мухи исследует свое новое окружение под бдительным оком очень заботливого отца. Казуары имеют репутацию одной из самых опасных птиц в мире, и их размер, скорость и сила в сочетании с их кинжалоподобными 10-сантиметровыми когтями означают, что мы должны относиться к уходу за ними крайне серьезно".

По его словами, Ээто единственные птицы на территории, у которых есть своя собственная оценка риска, поскольку они потенциально очень опасны.

"Чтобы не беспокоить их во время инкубации, мы используем видеокамеры для наблюдения за гнездом, и когда мы впервые увидели крошечного птенца, это был действительно особенный момент", - добавил Кин.

Самец высиживает яйца и присматривает за птенцами, что является редким случаем в мире животных. Он сидит на гнезде до двух месяцев.

После того, как вылупляются коричнево-рыжие полосатые птенцы, самец ведет их к своим обычным местам кормления, защищает их и обучает их правилам жизни. Молодняк остается со своими отцами до 16 месяцев.

Южный казуар, обитающий в тропических лесах Австралии, Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи, недавно был переименован из "уязвимого" в "вызывающий наименьшие опасения".

Однако вырубка лесов и рост человеческой деятельности представляют растущую угрозу долгосрочным перспективам выживания птиц.

Хотя они не летают, как и другие представители семейства бескилевых, включая страусов и эму, они являются сильными бегунами, развивающими скорость до 50 километров в час. Несмотря на отсутствие способности летать, эти гигантские птицы также могут прыгать на высоту до 2 метров и даже были засняты на видео во время плавания.

В ближайшие недели посетители получат редкую возможность увидеть быстрорастущую птицу в ее просторном вольере.

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