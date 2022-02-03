Имя новорожденному еще не выбрали.

В Великобритании в зверинце родился детеныш коалы. Это редкий случай, когда коала смогла выносить здорового малыша в неволе.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Известно, что детеныш зародился в зоопарке еще полгода назад, но только сейчас вылез из маминой сумки.

Сотрудники зверинца пока не выбрали имя новорожденному, потому что не могут определить его пол.

Читайте такжеНа улицах Швеции могут появиться необычные пернатые уборщики (видео)В зоопарке говорят, что очень удивлены рождению малыша, так как обычно у сумчатых медведей очень маленькие шансы выносить здорового детеныша в неволе.

Ранее сообщалось, что коал, проживающих на восточном побережье Австралии, планируют поместить в список животных, которым грозит вымирание.

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