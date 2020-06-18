В США пылает национальный заповедник (видео)
09:08, 18 июня 2020Экология
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Локализовать возгорание пытаются сотни пожарных.
Пламя уже уничтожило уже более 20 тысяч гектаров территории / Скриншот
В американском штате Аризона горит национальный заповедник
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, пламя уже уничтожило уже более 20 тысяч гектаров территорий.
Сильный ветер и засушливая погода на удивление быстро разгоняют огонь вокруг. Локализовать возгорания сейчас пытаются сотни пожарных.
Среди жителей близлежащих районов объявили эвакуацию. Власть говорит, что есть прямая угроза человеческим поселением. Полиция тем временем проверяет версию поджога в Национальном парке.
В американском штате Аризона горит национальный заповедник
Как сообщал УНИАН, на Житомирщине начали восстанавливать леса, уничтоженные масштабными пожарами.
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