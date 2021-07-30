Детеныш панды весит 249 граммов.

Самая тяжелая в мире новорожденная панда появилась в одном из китайских питомников.

Малышка-девочка весом 249 граммов. Ее вес в два с половиной раза больше нормы. По словам зоологов, такого еще не было. Специалисты отметили, роженица и детеныш чувствуют себя хорошо. И все идет по правилам: малыш много ест и спит. А мать о нем заботится, говорится в сюжете ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая