В Сумской области автомобиль сбил олененка. Однако полицейским удалось спасти животное.
Читайте такжеВ Житомире по улицам разгуливал детеныш косули (видео)Как говорится в сюжете ТСН, о раненом животном, лежащим на обочине, полицейским сообщили проезжающие по дороге люди. Раненое животное напоили и увезли в ветклинику, где ему оказали необходимую помощь.
После этого полицейские нашли для малыша приют - на страусиной ферме. Сейчас детеныш оправляется от пережитого и чувствует себя намного лучше.
"Поскольку животному необходим был еще уход, патрульные передали его смотрителям страусиной фермы в селе Верхняя Сыворотка, поскольку там уже имели дело и опыт ухода за такими животными", — рассказала пресс-секретарь полиции Сумской области Екатерина Калиниченко.
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