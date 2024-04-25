"Супруги" пингвинов ответственно относятся к отцовству - по очереди высиживают яйца, а затем - оберегают и кормят птенцов.

Возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" обитает три вида пингвинов, которые имеют определенные различия. Сегодня, 25 апреля, во Всемирный день пингвинов, украинские ученые показали этих интересных животных и обнародовали уникальные фото.

По данным специалистов Национального антарктического центра, сейчас на планете существует 18 видов пингвинов, из которых 5 - в Антарктике, а 3 гнездятся непосредственно в районе украинской полярной станции "Академик Вернадский". Все виды, обитающие в окрестностях украинской станции, принадлежат к одному роду pygoscelis: pygoscelis papua - субантарктический пингвин, pygoscelis antarcticus - антарктический пингвин, рygoscelis adeliae - пингвин Адели.

"Чем же они похожи и отличаются? Прежде всего представители всех трех видов начинают брачный сезон антарктической весной и строят гнезда из камней. В них обычно откладывают 2 яйца, очень редко - 1 или 3. Птенцы появляются на свет чуть больше, чем через месяц", - рассказали ученые.

Отмечается, что во всех видах оба партнера ответственно относятся к отцовству: по очереди высиживают яйца, а затем - оберегают и кормят птенцов. Также у них одинаковые враги, в частности морские леопарды и поморники.

Отличаются же эти пингвины прежде всего внешностью. Самые большие и самые яркие - субантарктические. Они имеют рост до 81 см, красный клюв, белые пятна над глазами и словно одеты во фрак. Несколько меньше антарктические пингвины ростом до 77 см: их изюминка - тонкая черная полоса, пересекающая белый подбородок. Самыми миниатюрными из всего рода оказались пингвины Адели, они растут до 75 см высотой и имеют полностью черную голову и бело-голубые глаза.

Интересно, что в районе станции "Академик Вернадский" нечасто можно встретить соседство этих трех видов. А так, чтобы все вместе ежегодно гнездились рядом и успешно выводили птенцов, пока украинские биологи фиксировали только на острове Бут.

"Кроме того, субантарктические пингвины - теплолюбивые, а другие виды наоборот - предпочитают холодные условия. Пингвины Адели гнездятся на побережье всего континента, другие - "привязаны" к островам или полуострову.

"Например, на нашем острове Галиндез в этом сезоне было рекордное количество субантарктических пингвинов - до 7 тысяч. В то же время из "аделек" гнездились только 2 пары, а гнезд антарктических пингвинов не обнаружили вообще", - говорят специалисты.

В антарктическом центре обращают внимание, что рассмотреть внешние особенности каждого вида можно на обнародованных фото, которые сделал биолог 27-й и 28-й Украинских антарктических экспедиций Сергей Глотов. Большинство этих фотографий опубликовано впервые.

Пингвины возле станции "Академик Вернадский": последние новости

Напомним, ранее ученые зафиксировали гнездование пары субантарктических пингвинов на высоте 295 метров над уровнем моря. Биологу, который их обнаружил, пришлось спускаться оттуда более получаса.

Ранее самыми высокими точками, где участники экспедиции встречали гнезда, были скалы на островах Бут и Ховгард высотой 180 метров над уровнем моря.

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